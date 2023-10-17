حفل استقبال طلاب كلية الألسن فى جامعة الفيوم

شهِدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الالسن فى جامعة الفيوم ، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الجامعي 2023 / 2024.

حضر حفل الاستقبال الدكتورة امل إبراهيم، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين والطلاب وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

وجهت الدكتورة نجلاء سعد التحية لإدارة كلية الألسن السابقة مشيدة بما بذلوه من مجهودات لرفعة شأن الكلية والارتقاء بها. وأكدت أن الكلية توفر كافة اوجه الدعم لأبنائها من الطلاب لإتاحة الفرصة لهم لتحقيق مستوى متميز أخلاقيًّا ودراسيًّا وعلميًّا وثقافيًّا، وخاصة مع تمتع الكلية بوجود أعضاء هيئة تدريس على مستوى عال من الكفاءة والإخلاص.

و أشارت الدكتورة أمل إبراهيم إلى أن طلاب كلية الألسن من الطلاب المتميزين أكاديميًّا، وأيضًا في الأنشطة الرياضية التي استطاعوا من خلالها تحقيق مراكز مرموقة بالمسابقات المختلفة، وذلك على مستوى جامعة الفيوم والجامعات الأخرى. ووجهت الطلاب إلى ضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي لا تمثل عائقًا أبدا أمام التفوق الدراسي، بل إنها تساعد على تحقيقه، كما لها أهمية كبيرة في بناء شخصية الطالب وتطوير ذاته.

يذكر أن حفل الاستقبال قد تضمن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيُّا بالاقسام المختلفة بالكلية، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين المشاركين بالأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى تقديم فقرات فنية وتمثيلية شملت الشعر والغناء الفردي والجماعي والتي قدمت باللغات الإنجليزية والأسبانية والإيطالية والصينية والفرنسية، وقام بأدائها طلاب أقسام اللغات بالكلية.

ثقافة العمل الحر..

ومن جهه اخرى نظم مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم لليوم الثانى على التوالى ندوة تعريفية لنشر ثقافة العمل الحر، والتي تأتي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة، وحاضر خلالها حازم حسين جاد مسئول التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وبحضور عدد من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

أشارت الدكتورة وفاء يسري إلى أن الندوة هي لقاء تعريفي أولي لمعرفة أوجه الاستفادة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعقبه لقاء آخر لبدء المرحلة الثانية التي تشمل التدريب وذلك بهدف تنمية أفكار العمل الحر لتحسين مصادر الدخل والعمل على تنمية دخل الأسر البسيطة من خلال مشروعات تسهم في أعباء الحياة الأسرية.

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