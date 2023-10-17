سالي مبارك: الاستايل البدوي يسيطر على موضة إكسسوارات 2024 وهذا حجري المفضل (خاص)

تعد الإكسسوارات العنصر الأساسي لاستكمال الأناقة أو الإطلالة بشكل عام وذلك لتعدد أشكال واحجامها وألوانها، كما انها توفر قسط من الحظ لمن يرتدي بعض الأحجار منها.

حجر العقيق

واستطاعت سالي مبارك مصممة الإكسسوارات ان تخطف الأضواء نحو بريق تصميماتها اللافته والهادئة التي تعبر عن روح وشخصية من يرتديها وهذا ما يميزها.

حجر الفيروز

وبعد سيطرت الإكسسوارات الفضيه بمختلف أشكالها وأنواعها على الساحة لتكن الحل الأمثل للذهب، كشفت مصممة الإكسسوارات سالي مبارك في تصريحات خاصة لـ بوابة الوفد عن أحدث صيحات موضة الإكسسوارات لعام 2024، مؤكده أن الأستايل البدوي يسيطر بشراسة ليكن الحل الأمثل لمحبات الموضة، مؤكده ان الإكسسوارات الفضيه حلت أزمة أقتصاديه بين المحبيبن لتحل الدبل الفضية محل دبل الخطوبة المصممة من الذهب نظرًا لارتفاع سعره.

المحررة الصحفية زينب النجار ومصممة الإكسسوارات سالي مبارك

وأضافت أن الإكسسوارات الضخمة وكبيرة الحجم من أبرز العوامل المميزه هذا العام، فضلًا عن سيطرت أشكال الكفوف والعيون المزينة باللون الأزرق كنوعًا من التصدي للحسدعلى ساحة الموضة .

المحررة الصحفية زينب النجار ومصممة الإكسسوارات سالي مبارك

سالي مبارك تكشف لـ الوفد موعد إطلاق كولكشن الإكسسوارات الجديد

وكشفت أن شهر نوفمبر يشهد إطلاق مجموعاتها الجديدة من الإكسسوارات ويتم أقامة الحفل في دبي، بمشاركة بعض النجوم.

المحررة الصحفية زينب النجار ومصممة الإكسسوارات سالي مبارك

وقالت أن اللون الأزرق هو اللون المسيطر على ساحة إكسسوارات في عام 2024 ليضيف جمالًا ونعومًا لمن يرتديه.

سالي مبارك: اللؤلؤ من أحب الأحجار لقلبي

وأكدت إنها تؤمن كثيرًا بدليات الحظ، وتفضل ارتداء اللؤلؤ في أغلب اكسسواراتها فلا تستطيع التخلى عنها مطلقًا.

وأوضحت سبب أرتفاع أسعار بعض الأحجار الكريمة، مؤكده ان عمر الحجر عامل أساسي في ارتفاع سعره فكلما طول عمره كلما بلغ قيمته.

المحررة الصحفية زينب النجار ومصممة الإكسسوارات سالي مبارك

حجر القمر يجلب الحظ الوفير لصاحبه

واردفت أن يوجد علاقة قوية بين الحظ و الأحجار، فحجر القمر من أكثر الأحجار التي تجلب الحظ لصاحبه، وحجر الفيروز والسترين والملاكيت.

حجر القمر

وأكملت أنها تعتمد على الفضة المصرية عيار 925 لانها أنقى أنواعها، أما عن الذهب فلو طابع خاص، يتحدد اختيار الأحجار على حسب معرفة الشخصية والبرج الذي ينتمي له صاحب التصميم؛ ليحدث تناغم روحي بينهم.

حجر السترين

واستكملت أن تعتمد كثيرًا في تصميم اكسسواراتها على عدة أحجار مثل العقيق والفيروز واللؤلؤ.

حجر الفيروز

واختتمت حديثها أنها تسعي لانتهاء من كولكشن إكسسوارات 2024، ليتم إطلاقه شهر نوفمبر القادم، فهو يتكون من أشكال وأحجام مختلفة مستوحاه من الحضارة الأسلامية والبدوية تواكب أحدث صيحات موضة 2024.