وزير الدفاع الإيطالي: الأزمة في الشرق الأوسط قد تسبب تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة

صرّح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الجارية في الشرق الأوسط قد تسبب تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات كروزيتو في ختام الزيارة إلى السعودية وعقب لقاء مع نظيره الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث قال "تتابع إيطاليا الوضع الحالي في الشرق الأوسط باهتمام كبير وقلق مماثل، وهي أزمة يمكن أن تسبب تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة مع خطر التصعيد في البحر الأبيض المتوسط. ولهذا السبب، فإن وزارة الدفاع والحكومة الإيطالية متواجدون على الأرض في محاولة لتعزيز الحوار والسلام. ومن هذا المنظور، تلعب المملكة العربية السعودية دورًا استراتيجيًا في عملية تحقيق الاستقرار في المنطقة بأكملها".

تصريحات كروزيتو في ختام الزيارة إلى السعودية

وناقش المسؤولان موضوعات بالغة الأهمية، وسلطا الضوء على التزامهما المشترك بتعزيز الحوار والتعاون بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، إلى جانب استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط على نطاق أوسع.

وأشار كروزيتو إلى أن"استقرار منطقة الساحل والبحر الأبيض المتوسط على نطاق أوسع يمثل أولوية للأمن، وستواصل إيطاليا، من خلال حوار سياسي شامل وتمثيلي للغاية، العمل لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الحالي، خاصة في الشرق الأوسط، حتى يتسنى تجاوز خط اللاعودة".

وأضاف الوزير عن الساحل: "تنعكس ديناميكيات المنطقة في القارة الأوروبية. ويتفاقم الوضع الدقيق بسبب الديناميكيات الديموغرافية وضعف المؤسسات، فضلاً عن الموقف المفترس لبعض الجهات الفاعلة الدولية. ولهذا السبب، تعمل الحكومة الإيطالية على الترويج لخطة ماتي المتجددة التي تسمح لدول المنطقة باستغلال الثروات الطبيعية الموجودة تحت تصرفها من أجل زيادة رفاهية سكانها وتعزيز اقتصاداتها".

واستكشف الوزير كروزيتو كذلك مجالات جديدة للتعاون لزيادة إمكانية التشغيل البيني للقوات المسلحة في البلدين لصالح أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي.

ويوجد حاليًا العديد من الضباط السعوديين الذين ينفذون فترات تدريب في إيطاليا، أو في الأكاديميات العسكرية، أو مدارس الطيران التابعة للقوات الجوية، أو في مركز دراسات الدفاع العالي. كما كان اللقاء فرصة لتعميق الحوار بين البلدين وشكر طاقم السفارة الإيطالية على التزامهم بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية. وبعد ذلك، سيقوم الوزير كروسيتو بزيارة قطر لعقد المزيد من الاجتماعات المؤسسية.