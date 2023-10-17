محافظ البحر الأحمر يشدد علي متابعة الأسواق يومياً للقضاء على الاحتكار

ترأس اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، اجتماع المجلس التنفيذي ، لمناقشة موقف المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

ورحب المحافظ بجميع الحضور وخاصة رؤساء المدن ومديري المديريات الجدد ، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة ، مشيراً أن القيادة السياسة تولي اهتماماً كبيراً بمراقبة الاسعار وتوافر السلع الغذائية ، واستعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار .

وفي ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المدن بالاهتمام بلقاء المواطنين أسبوعياً لحل مشاكلهم ، وعرض الموضوعات التي لا يوجد لها حل من جانبهم عليه مشدداً علي الاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة اعمال شركات النظافةوالتشديد علي تطبيق قرار منع تداول الاكياس البلاستيكية والاهتمام بتطوير الشوارع الرئيسية والجانبية بجميع مدن المحافظة.

كما أكد المحافظ علي المرور المستمر علي الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ، مع التأكيد علي كتابة اسعار السلع في مكان واضح ، بالإضافة إلى فتح منافذ تنافسية بمختلف مدن المحافظة للقضاء علي جشع التجار ، مشدداً علي مديرية التموين بمراقبة الاسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية بصفة مستمرة ، والمرور علي المخابز ومحطات الوقود مع اعداد تقرير بذلك يومياً ، بالإضافة إلي دراسة توفير مصدر كهرباء بديل لتشغيل المخابز في حال حدوث انقطاع التيار الكهربائى لعدم التأثير علي توفير الخبز .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ علي رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية لإحتجاز مياه السيول في حال حدوثها ، حفاظا علي المواطنين وممتلكاتهم ، بالإضافة إلي حصر المباني الآيلة للسقوط ووضع خطة لإزالة تلك المباني ، وتشكيل لجان لحصر التعديات علي أملاك الدولة والمباني المخالفة ، وموقف تسليم وحدات بديل العشوائيات بكل مدينة .

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الغردقة بالتنسيق مع المرور بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط مخلفات المباني مع تغريم السيارات المخالفة 100000 جنيه ، والتأكيد علي الفنادق والقري السياحية بالمدينة بعدم إلقاء المخلفات في الأماكن الغير مخصصة لها ، مع تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، بالإضافة إلى مراجعة موقف الباعة الجائلين وانهاء أعمال التطوير بمختلف المناطق مع رفع مخلفات التطوير بصفة دورية .

كما شدد علي مراجعة صلاحية الطرق بمختلف مدن المحافظة تفاديا للحوادث ، مع التنسيق بين المرور و الهيئة العامة للطرق بمراجعة العلامات الإرشادية والمرورية والعلامات التحذيرية ليلا بجميع طرق المحافظة ، حفاظاً علي أرواح المواطنين .

و في سياق متصل وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتغيير الفلاتر و تحليل عينات المياه بصفة دورية للتأكد من جودة المياه ، كما شدد علي شركة الكهرباء بسرعة تركيب كاميرات مراقبة بمحطات الكهرباء ومراقبة ابراج الضغط العالي ، كما وجه مدير مديرية الشئون الصحية بالمرور المستمر علي المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر الامصال والأدوية و تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين ، مشدداً علي مدير مرفق الإسعاف برفع كفاءة مناطق تمركز الإسعاف وخاصة المتواجد بشارع باتا بمدينة الغردقة .

كما وجه المحافظ الشكر لمديرية الشباب والرياضة لزيادة عدد المتفوقين رياضيا ، متمنيا استمرارية التوفيق والنجاح ، كما أكد علي مدير مديرية التربية والتعليم بحصر جميع الطلاب المتسربين من التعليم ، والتنسيق مع الأبنية التعليمية بالمرور علي المدارس للتأكد من سلامتها ، كما أكد علي مدير مديرية الأوقاف بالمراجعة الدقيقة لجميع مساجد المحافظة ، والتأكد من وجود خطيب تابع لوزارة الأوقاف ، و توعية الشباب بأصول الدين والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي .

ومن جانبه قام اللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة بعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023 _ 2024 ، وموقف تقنين وضع اليد ، والتصالح علي مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، وموقف الاستعداد للانتخابات الرئاسية ، والاستعداد لموسم الشتاء ، بالإضافة إلي موقف تحصيل الإيرادات خلال الفترة من 1 / 7 / 2023 حتي 30 / 9 / 2023 .

كما ناقش المجلس التنفيذي تخصيص اراضي للمنفعة العامة وتشمل قطعة أرض بتقسيم النور بمدينة الغردقة بمساحة 1200 متر مربع لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد عليها ، وتخصيص قطعة الأرض المقام عليها مكتب صحة الغردقة لصالح مديرية الشئون الصحية بمساحة 480 متر مربع ، بالإضافة إلي تخصيص قطعة أرض بمساحة 4500 متر مربع لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمنطقة الموقف الإقليمي بمدينة القصير لإنشاء قصر ثقافة عليها .

وفي نهاية المجلس التنفيذي قام المحافظ بتكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقارة لتنمية المهارات التابع لوزارة التنمية المحلية ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

حضر المجلس التنفيذي اللواء محمد بنداري السكرتير العام ، اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب ،اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا ،اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير ،اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم واللواء محمد البنا رئيس مدينة حلايب ، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة الساحلية.