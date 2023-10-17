مدير تعليم أبو تشت يتابع انتظام الدراسة بمدرسة الشقيفي الابتدائية

تابع الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة الشقيفي للتعليم الأساسى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة المتابعة اليومية لسير العملية التعليمية بالمدارس.

هنأ مدير عام الإدارة، مدير المدرسة وهيئة المعلمين والعاملين والتلاميذ، ببدء العام الدراسي الجديد، والاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وذكري المولد النبوي الشريف.

وتفقد مدير عام الإدارة، الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام التلاميذ داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي وقام بالشرح والتفاعل مع التلاميذ وتابع السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، مشددا على ضرورة رفع علمي جمهورية مصر العربية ومحافظة قنا، في واجهة المدرسة وتأدية تحية العلم كل يوم دراسي بالقواعد والضوابط المنظمة لتعزيز حس الولاء والانتماء للوطن لدي الطالبات .

وشدد مدير عام الإدارة على ضرورة تواجد مسئول الأمن المدرسي، وتحديد هوية الزائرين وتوقيعهم بالتوقيتات الفعلية، وإحكام إغلاق الأبواب عقب دخول التلاميذ، مؤكدا ضرورة رصد الغياب اليومي ومتابعة الإشراف على الفناء، والأدوار ونظافة دورات المياه والمباني المدرسية والتخلص الآمن من المخلفات والرواكد.