بعثة سلة الزمالك تصل البحرين

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك الي البحرين استعدادا لملاقاة الاهلي المرتقبة في السوبر والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل.

كان الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة احمد مرعي المدير الفني قد أعلن تواجد 14 لاعبا للسفر الي البحرين .

وهم كالتالي ..

وليد عبدالجواد- ياسين ياسر عبدالوهاب - علي عمر -عمر هشام - اوچيه مايو- ادهم اليدا- معاذ ايمن- احمد عزب_ احمد ياسر عبدالوهاب- خالد عبدالناصر - احمد اسماعيل - علي حجازي- محمد ابراهيم- زياد ايمن

تشكيل سلة الزمالك الفني..

ويأتي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على النحو التالي .. أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

يد الأهلي يلاقي البنك بالدوري..

وعلى صعيد كرة اليد بالنادي الأهلي ، يلاقي الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الأحمر مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق البنك الأهلي، في اللقاء المرتقب بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في الثامنة مساءا على صالة القوات المسلحة بسموحة بالإسكندرية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق يد الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

ومن المنتظر أن يعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني محاضرة للاعبين؛ لتحديد خطة اللعب ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بمهام كل لاعب من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز باللقاء.