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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مفيدة شيحة: قمة القاهرة للسلام بارقة أمل لإنهاء المذابح في غزة

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن وسائل الإعلام أكدت عقد قمة القاهرة للسلام 2023 السبت المقبل بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن المجتمع الدولي استجاب على نطاق واسع لعقدها لتكون نقطة البداية على طريق الهدوء والدعم لقطاع غزة.

 وقال، خلال برنامج "الستات"، المذاع على قناة النهار وان، مساء الثلاثاء، إن القمة فرصة مهمة لقادة العالم للالتقاء وتعزيز الحوار والتعاون لإرساء الأسس لحل أزمة القضية الفلسطينية، منوهًا إلى قمة القاهرة للسلام بالقاهرة هي محاولة من مصر لوضع حد لنهاية الأزمة.

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ولفتت إلى أنه من المفترض أن تناقش القمة تطور ومستقبل القضية الفلسطينية، وكذلك خطوات مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت مفيدة عن افتتاح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، لافتة إلى أنها واثقة من وصول المساعدات إلى قطاع غزة بفضل ثقتها الكبيرة بالقيادة السياسية في مصر.

ونوه إلى أن الشاحنات تحمل بالفعل المساعدات وانتقلت بالفعل من العريش وتقف حاليًا أمام بوابات معبر رفح في انتظار الدخول خلال الساعات المقبلة، ما يعني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح المعبر.

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