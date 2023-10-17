كابيلو: الكحول والنساء سبب طرد رونالدو من ريال مدريد

أكد الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد، أنه قام بطرد البرازيلي رونالدو نازاريو داليما، خلال فترة تدريبه للملكي بسبب الكحول والنساء.

وشدد على أن نيستلروي جاء إليه وأخبره أنه غرفة الملابس تظهر منها رائحة الكحول، وعن البحث خلف الموضوع وجدت أن رونالدو هو السبب في ذلك.

تصريحات كابيلو

تحدث كابيلو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، حيث قال: "في يومًا ما، أتى إلي فان نيستلروي وتحدث بإن غرفة تبديل الملابس تفوح منها رائحة الكحول، وكان ذلك صحيحًا".

وتابع: "السبب الرئيسي في ذلك هو البرازيلي رونالدو نازاريو داليما، لذا قررت طرده حينها".

وأضاف: "رونالدو كان شخصًا يحب الاحتفال ويشجع المجموعة على الخروج معه عن النص".

وأردف: "قلت لرونالدو مرارًا وتكرارًا أنه لابد من إنقاص وزنه، الذي كان يصل إلى 95 كيلو جرامًا، وعند سؤال بيرلسكوني، رئيس إي سي ميلان، عن فكرة التعاقد معه أخبرته أنه غير مناسب لـ ميلان، نصحته بعدم القيام بذلك، وأنه مثل الحيوان لا يفكر إلا في أن يكون محاطًا بالنساء".

وتابع: "وقع ميلان مع رونالدو، لكن مشكلتي لم تكن مع رونالدو فقط، لقد واجهت صعوبات عديدة في ريال مدريد".

وأوضح: "كاسانو هو الأخر كان شخصًا غير محترفًا، كان يطلب البطاطس المقلية قبل كل مباراة، وهو أمر غير مقبول، كنت غاضبًا من الطباخ أكثر من غضبي منه".

وأتم كاسانو تصريحاته: "بكل تأكيد ذكرياتي داخل ريال مدريد ليست جيدة، كانت أجهزة الراديو والصحف تؤثر على الشكل عالم للنادي، والجميع يستمع لكل شيء".