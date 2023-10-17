تسليم 27 منحة دراسية جامعية لطلاب متفوقين بالثانوية العامة ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بلال حبش نائب المحافظ، في حضور مراسم توقيع وتسليم وثيقة المنحة الدراسية بالجامعات المصرية للعام 2023/2024، والمُقدمة من جمعية مشوار لتنمية المجتمع المحلي بمحافظة الجيزة بالتعاون مع جمعية الإمام النووي لخدمة العلوم والثقافة والتنمية باهناسيا،لعدد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المتفوقين والملتحقين بكليات القمة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء بني سويف

وذلك في حضور : اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب أمل عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي غادة فاروق إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية مشوار بمحافظة الجيزة رامي جابر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمام النووي،ومن جمعية مشوار أميمة سعيد ، بسمة جمعة، بسمة محمد ومن جمعية الإمام النووي أحمد عبد الفتاح ، حمادة أبو هشيمة، عبد الله سلامة ، طارق سعيد

وفي كلمته نقل نائب المحافظ شكر وتحيات المحافظ د محمد هاني غنيم للقائمين على توفير المنحة من جمعية مشوار وبالتنسيق مع جمعية الإمام النووي ،مشيدا بدور المجتمع المدني الذي يعد شريكاً أساسياً مع أجهزة الدولة في جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين، لاسيما وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة التي أدركت أهمية المجتمع المدني ، وسعت لتعزيز ذلك الدور ، والذي تُوج بتوقيع أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني وتشارك فيها حاليا 100 جمعية ومؤسسة، لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتوحيدها وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة، وذلك في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية المجتمع المدني في دفع رؤية مصر 2030 التنموية

من جهتها أضافت رئيس جمعية مشوار ، أن المنح المُقدمة بلغت 27 منحة دراسية للطلاب في عدد من الكليات معظمها بجامعة بني سويف ، والتي تشمل كليات القطاع الطبي : الطب البشري ، الأسنان ، الصيدلة ، الطب البيطري، التمريض،وكليات: الهندسة ، الإعلام، الاقتصاد والعلوم السياسية ، الآداب، الخدمة الاجتماعية ، علوم ذوي الاحتياجات ، الألسن، منها 12 منحة لذوي الهمم من ذوي الإعاقة،حيث أُجريت مقابلات شخصية للمتقدمين واستيفاء كافة الأوراق والشروط اللازمة لاستحقاق المنحة، التي تشمل المصروفات الأساسية من الرسوم الجامعية والكتب والمواد العلمية ومستلزمات الدراسة

فيما أضاف رئيس جمعية الإمام النووي،أن الجمعية قامت بعقد شراكة مع جمعية مشوار لتقديم منحة دراسية لطلاب الثانوية العامة المتفوقين ، وتم إجراء المقابلات للمتقدمين وفق الالتزام بشروط استحقاق المنحة للطلاب خريجي المدارس الحكومية من الأسر الأولى بالرعاية للدراسة في الجامعات المصرية ، مشيرا إلى أنه تتم متابعة المستفيدين من المنحة خلال سنوات الدراسة الجامعية ، لتقييم نتائجهم وضمان استمرار تفوقهم لتحقيق الهدف من المنحة

وفي ختام الفعالية سلم نائب محافظ بني سويف الطلاب الفائزين وثائق المنحة، مقدماً لهم التهنئة على تفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي مما أهلهم للحصول على تلك المنحة لاستكمال دراستهم الجامعية ،معربا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ، والتي تكتسب أهمية خاصة،حيث يستفيد منها الطلاب المتميزون والمتفوقون ومساعدتهم ،من خلال توفير الدعم المالي لاستكمال دراستهم الجامعية والأكاديمية

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