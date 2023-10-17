ميقاتي يبحث مع وزير خارجية تركيا الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الوزير التركي في لبنان اليوم.

حضر اللقاء سفير تركيا في لبنان علي باريش اولوصوي والوفد المرافق، وعن الجانب اللبناني مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وخلال اللقاء، أكد ميقاتي أن الأولوية الراهنة يجب أن تكون وقف الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة والاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما جدد شكر تركيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمها له في المجالات كافة.

من جانبه، أكد وزير خارجية تركيا أن هناك تواصل مع الإسرائيليين لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، والعمل على إيجاد حل نهائي للصراع انطلاقا من حل الدولتين.

وفي سياق متصل قالت وكالة رويترز إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم زيارة مصر وذلك لمناقشة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وبحث خفض التصعيد الدائر منذ أكثر من أسبوع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا الاثنين، إلى السماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن دون عوائق.

وقال الأمين العام في بيان بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، "إنه في هذه اللحظة الصعبة، فيما نقف على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، واجبي بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين؛ الأول: بالنسبة للفصائل، يجب إطلاق سراح الرهائن فورا بدون شروط والثاني: بالنسبة لإسرائيل، يجب السماح بشكل عاجل وبدون عوائق بوصول الإمدادات الإنسانية وعاملي الإغاثة من أجل المدنيين في غزة".

وأضاف أن "المياه والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية تنفد من غزة. وأشار إلى أن لدى الأمم المتحدة مخزونا من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود، في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن "تلك المواد يمكن إرسالها في غضون ساعات.. ولضمان توصيلها يجب أن يتمكن زملاؤنا المتفانون على الأرض وشركاؤنا من المنظمات غير الحكومية، من جلب هذه الإمدادات إلى غزة وأنحائها بدون عوائق لتوصيلها إلى المحتاجين.

وأكد أن "كلا الهدفين مهم في حد ذاته، ويجب ألا يكونا ورقة للمساومة، ويتعين تنفيذهما لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يتعين فعله".