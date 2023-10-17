مقتل مراسل تلفزيونية صومالي في تفجير انتحاري بمقديشو

مقتل مراسل تلفزيوني بالصومال، مساء اليوم، أثر انفجار انتحاري في مقديشو.

وأصيب عبد الفتاح معلم نور قيس، 33 عاماً، الذي كان مديراً لتلفزيون الكابل الصومالي، بجروح قاتلة في الانفجار الذي وقع في مطعم بالعاصمة، وأكدت الشرطة أن منفذي الهجوم كانوا أعضاء في حركة الشباب المتشددة.

وقالت الشرطة في بيان: "في حوالي الساعة 21:00، فجر انتحاري من الخوارج حركة الشبابعبوات ناسفة على أشخاص كانوا يتناولون الشاي خارج مطعم بلو سكاي في منطقة بوندهير".

وأضافوا أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا خارج المطعم.

وأعلنت حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها على الفور عن الهجوم في رسالة على تطبيق تيليجرام.

"القتل بلا رحمة"

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة داود عويس، إنه “حزين للخسارة المأساوية لعبد الفتاح معلم نور”، مضيفا فليكن عمله الاستثنائي في الصحافة ليتم الاحتفال به وتذكره ".

وفي أماكن أخرى، تدفقت ردود الفعل من زملاء نور في جميع أنحاء الصومال والمنطقة.

وكتب الاتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين في بيان له أنهم "شعروا بالصدمة والغضب العميقين بسبب العمل الوحشي الأحمق الذي أودى بحياة الصحفي المتميز عبد الفتاح معلم نور (قيس)."

وشجب مدير الاتحاد، عمر فاروق عثمان، ما قال إنه "القتل المأساوي والوحشي لصحفي لامع، تم انتزاعه منا في وقت مبكر جدًا"، في حين أدانت الرابطة الدولية للصحافة في شرق إفريقيا (IPAEA) أيضًا عملية القتل.

عمل خطير

كما سلط عثمان الضوء على المخاطر المستمرة للعمل كصحفي في الصومال.

وكتب: "من المقلق للغاية أن نشهد حالة أخرى يدفع فيها الصحفي في بلدنا الثمن النهائي". "إلى متى يجب أن نتحمل العنف الأحمق الذي يحرمنا من هذه الأصوات الرائعة؟"

قُتل الصحفي محمد عيسى حسن في أكتوبر من العام الماضي، وهو واحد من أكثر من 100 شخص قتلوا في تفجير سيارتين مفخختين في مقديشو.

وقبل ذلك بشهر، قُتل أحمد محمد شكر، وهو أيضاً صحفي تلفزيوني، في انفجار لغم أرضي.

ومع مقتل أكثر من 50 عاملاً في مجال الإعلام منذ عام 2010، تعد البلاد واحدة من أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين في أفريقيا.

تصنف منظمة مراسلون بلا حدود الصومال في المرتبة 141 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة.

وليست حركة الشباب وحدها هي التي تشكل تهديدًا لحرية الصحافة، بل أيضًا السلطات الصومالية، حيث يوجد ثلاثة صحفيين محتجزين حاليًا، وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

عبد الله أحمد مؤمن، صحفي مستقل، سُجن في وقت سابق من عام 2023 بتهمة "عصيان أوامر الحكومة"، وهو القرار الذي أدانته بشدة لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير ربحية.



كما واجه نور "تهديدات وضغوطًا شخصية" من الحكومة طوال حياته المهنية، وفقًا لنقابة الصحفيين الصوماليين.

وفي أكتوبر من العام الماضي، عمل نور مع نقابة الصحفيين لتحدي "التوجيهات غير القانونية" الصادرة عن وزارة الإعلام والتي تقيد حرية الإعلام، مما أدى إلى تلقيه تهديدات من الوزارة، حسبما تقول النقابة.

وظل الصحفي "مدافعاً قوياً عن حرية الصحافة" وكان موته "بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر الهائلة التي يواجهها الصحفيون في الصومال".



