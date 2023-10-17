نقص الدولار خلق أزمة كبيرة.. وتقييد استيراد خامات الغذاء كان أكبر خطأ

عضو غرقة الصناعات الغذائية: 90% من خامات الأجبان مستوردة وأسعار الألبان تضاعفت بالمزارع

يعد المهندس فتحي كامل، من الأوائل الذين تخصصوا فى صناعة الألبان، واختارته منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لحضور دورة تدريبية في مجال صناعة الألبان وإدارة المصانع، وكانت الدورة تضم ممثلين عن شركات ضخمة في هذا المجال من دول أوروبية وإفريقية عدة، ولهذا تجد لديه مقدرة فائقة على رصد وتحليل كل ما يخص هذه الصناعة بالغة الأهمية لجموع المستهلكين في كل أنحاء المعمورة.

التقيت المهندس فتحي كامل للحديث حول الأسعار وأسباب ارتفاعها بهذا الشكل الكبير، وما الحلول للخروج من هذه المحنة الصعبة وكان الحوار التالى،،

**

بداية سألت المهندس فتحي كامل عما إذا كان يرى كمُصنع أن أسعار منتجات الألبان مرتفعة فعلًا أم لا، فأجاب:

-

فعلًا أسعار كل منتجات الألبان مرتفعة مقارنةً بأسعارها في أوقات سابقة قريبة وليست بعيدة

**

المستهلك يلقى عليكم اللوم كصناع ويتهمكم مباشرة بأنكم الذين تقومون بإجراء زيادات على الأسعار لجني الأرباح.. ما قولك فى ذلك ؟



-

المستهلك لا يعلم شيئا عن تكاليف التصنيع أو الأعباء التى تتحملها الصناعة، أو حتى الظروف التي نعمل فيها، وكل ما يهم المستهلك هو وصول سلعة جيدة آمنة، بسعر مناسب إليه، وهو بالمناسبة حق مشروع للمستهلك، وهو حلقة مهمة جدًا ضمن حلقات كثيرة جدًا في مجال تصنيع الغذاء، أو أي صناعة أخرى لأن كل المصانع وكل الصناعات، تقام من أجل المستهلك في النهاية.. ما أريد قوله هو أن هناك عوامل كثيرة هي السبب فى الزيادات الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال الفترات الماضية ومنها عدم السماح للمستوردين باستيراد المواد الخام للصناعات الغذائية، وكان هذا القرار من أكثر القرارات الخاطئة، وكان يجب على الحكومة عدم فرض قيود على استيراد المواد الخام للصناعات الغذائية تحديدًا، وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم وفره في الإنتاج والمعروض بالأسواق من أصناف الغذاء، المختلفه خاصة الزيوت النباتية، والأعلاف وغيرها وهو الأمر الذي أدى إلى وجود زيادات سعرية كبيرة في عدد كبير من السلع الغذائية.

من العوامل أو الأسباب الأخرى فى زيادة الأسعار، أزمة الدولار نتيجة قرارات تعويم الجنيه ونتج عنها عدم قدرة المصانع المنتجة، على استيراد كميات كبيرة من المواد الخام بسبب عدم وجود دولار، بالإضافه إلى ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ولك أن تتخيل أننا كنا نستورد لبن البودرة بما يعادل 90 ألف جنيه للطن، والآن نشتريه بنحو 140 ألف جنيه.



**

هل الأمر يتوقف على زيادة أسعار لبن البودرة أم أن الأمر طال أصنافًا كثيرة من الخامات المستخدمة في صناعة منتجات الألبان؟

بالتأكيد، طالت الزيادات كل أصناف الخامات مع الإشارة إلى أن كثيرين لا يعرفون أن 90% من خامات صناعة الأجبان مستوردة مثل الزيوت النباتية، التى تشكل نحو 25% من صناعة الجبنة، والبروتين "البودرة" ويشكل 5% ، واللبن المجفف ويشكل 10%، يضاف إلى ذلك أدوات التعبئة والتغليف مثل العبوات الكرتونية، والمدهش أننا نستورد بعض هذه الخامات من دول عربية حديثة العهد بصناعة منتجات الألبان مقارنة بمصر، التى كانت تمتلك عام 1971 نحو 9 مصانع تابعه لشركة مصر للألبان، وكنا وقتها ننتج اللبن المبستر، والجبن الأبيض، والزبادى، وجبن المثلثات من الألبان المجففة.



**

أسعار الألبان زادت بشكل كبير ومبالغ فيها.. ما ردكم على ذلك؟

-

تكلفة تربية الماشية ارتفعت نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وترتب على ذلك أننا المصانع أصبحت تشترى كيلو اللبن من المزرعة بسعر 22 جنيها، بعد أن كان سعره لا يتجاوز 4 جنيهات وكان هناك وفرة فى المعروض من ألبان المزارع عكس الآن.



**

أراك تُحمّل الدولار والتكلفة أسباب ارتفاع الأسعار دون أن تذكر أي تقصير من جانب الحكومة وكأنها بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب؟



-

بالعكس، أشرت إلى أزمة الدولار وتتحمل الحكومة جزءًا منها، كما أشرت إلى تقييد الحكومة عمليات استيراد المواد الخام للصناعات الغذائية، وأضيف فى هذه النقطة، أنه كان يجب على الحكومه أن تنشأ مصانع لإنتاج المواد الخام للصناعات الغذائية بدلا من تكرار إنشاء مصانع لسلع استهلاكية ، ولو كانت الحكومة أنشأت المصانع المنتجة للمواد الخام لكان هناك توفير للدولار، بالإضافة إلى تقليل التكلفة للصناعة، وهو ما سينعكس فى النهايو على سعر بيع المنتج النهائى ليس فى منتجات الألبان فحسب، ولكن فى كل أصناف السلع الغذائية.

**

كيف ترى مستقبل الصناعات الغذائيه ومنها منتجات الألبان فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والعوامل الجيوسياسية المتغيرة والمعقدة؟

-

مستقبل الصناعات الغذائية صعب جدا نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل باهظ وسريع، وهو ما يؤدى إلى تراجع حجم الاستثمارات والتصدير فى هذه الصناعهة، مقارنةً بفترات زمنية سابقة، مع أن هذه الصناعة شأنها شأن صناعات مصرية أخرى تمتلك أدوات ومعطيات كثيره جدا للنمو، ولكن مع وجود ازمات الدولار، وتقييد استيراد المواد الخام وسرعة الإفراج عنها لن تنمو صناعة منتجات الألبان وكذا الصناعات الغذائية بشكل عام بالصورة التى تتناسب مع مكانة وتاريخ مصر فى الصناعات المختلفة.