مصرع 3 أطفال في حريق بسبب ماس كهربائي في الفيوم

لقى ثلاثة أطفال مصرعهم بمنطقة قحافة بمدينة الفيوم بعد نشوب النيران فى منزلهم المكون من أربعة طوابق بسبب ماس كهربائي.

وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الحادث، لمعاونة قوات الدفاع المدني التي حاولت السيطرة على النيران قبل وصولها إلى المنازل المجاورة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بمنزل مكون من أربعة طوابق بجوار مسجد التوحيد في قرية قحافة التابعة لمركز ومدينة الفيوم بسبب ماس كهربائي تسبب في وفاة ثلاثة أطفال فى عمر الزهور وهم نائمون داخل منزلهم.

قوات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق بمدينة الفيوم

وكانت قوات الحماية المدنية قد انتقلت على الفور إلى مكان الحريق وتمكنت من إخماد الحريق وعدم امتداده للمنازل المجاورة، وممتلكات المواطنين. وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، إلى أن ماس كهربائي وراء نشوب حريق وعدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، ولم يشتبهوا في أي سبب جنائي أدى إلى اندلاع الحريق، وتم إجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم ، وتم نقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.