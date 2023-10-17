إخلاء حي الزيتون استعدادًا لقصفه من قوات الاحتلال (شاهد)

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن استهدافات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة وأوقعت عددًا كبيرًا من الضحايا في منطقة طريق المستشفى الأوروبي بالإضافة إلى منطقة المستشفى الكويتي بعدما هدد الاحتلال الإسرائيلي بأنه سوف يستهدفها وبالتالي كانت هناك أوامر بإخلاء المستشفى الكويتي.



أضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال هذا الاستهداف وقعت الكثير من الإصابات والشهداء نتيجة استهداف 4 منازل موجودة بجوار بعض، وكان استهداف آخر في خان يونس، ومنذ صباح هذا اليوم شهدت منطقة الجنوب استهدافات كثيرة بشكل لافت وكأن الاحتلال الإسرائيلي يريد إرسال رسالة السكان مفادها أنه لا يوجد أحد بأمان حتى الذين يذهبون إلى الجنوب".

المناطق الشمالية:

أوضحت أن المناطق الشمالية مازالت تتعرض للتهديد المباشر بتذكير الأهالي بضرورة إخلاء مناطق بعينها مثل منطقة الزيتون التي طُلب من أهلها إخلاؤها استعدادًا للتمشيط والاستهداف، إذْ يتم إخلاء منطقة حي الزيتون شرق غزة تمهيدًا لتمشيطها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

منطقة الزيتون:

أكدت أن منطقة الزيتون قريبة من حي الشجاعية الذي تعرض كثيرًا للاستهداف خلال الاعتداءات السابقة، ومازال يتعرض لاستهدافات شديدة لقربها من السياج الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي من المناطق التي تنوي إسرائيل أن تمشطها على نحو كامل فعلت مع منطقة بيت حانون شمالًا ومنطقة بيت لاهيا.

