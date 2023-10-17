محلل سياسي: "إسرائيل تتبع أسلوب العقاب الجماعي في حربها ضد فلسطين"

قال الدكتور بلال الشوبكي أستاذ العلوم السياسية: “إنّ إسرائيل تتصرف بمنطق العصابات، وتمديد أمر الحرب حتى هذه اللحظة سببه أن إسرائيل ليست قادرة على ادعاء النصر في أي مسألة، ولم تستطع الكشف عن أماكن وجود الأسرى أو اغتيال شخصيات عسكرية من كتائب القسام أو تحرك أي ملف من الملفات العالقة”.

أضاف “الشوبكي” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، وتابع: إسرائيل تثبت ضعفها الآن أكثر مما تثبت قوتها، إذْ تؤكد عجزها عن تحقيق أي أهداف عسكرية.

أسلوب العقاب الجماعي:

نوه إلى أن ما يحدث ليس بسلوك جديد على إسرائيل، إذْ تتبع أسلوب العقاب الجماعي، والهدف منه إفقاد المقاومة الفلسطينية الحاضنة الجماهيرية على المدى البعيد، إذْ تأمل من مثل هذه الاعتداءات أن يصبح لدى الشارع الفلسطيني شريحة واسعة متذمرة تخاف من أعمال المقاومة.

الفلسطينيون والشعب اللبناني:

وتابع: “هذا الأمر مارسته إسرائيل كثيرًا ضد الفلسطينيين والشعب اللبناني، إذْ دمرت البنية التحتية واستهدفت المدنيين في عام 2006 حتى تتشكل بيئة جماهيرية ضاغطة على فصائل المقاومة الفلسطينية والعربية”.