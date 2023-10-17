عمرو محب يناقش مع الجبلاية خطة تطوير كرة القدم للهواة في مصر ودعم الفيفا

يواصل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاته مع الدكتور عمرو محب مدير أفريقيا والشرق الاوسط للهواة بالاتحاد الدولي لكرة القدم وبحضور حاتم سرور ممثلاً عن الجبلاية لبحث خطة مصر للاستفادة من الدعم الذي يقدمه "فيفا" خلال الفترة الحالية للاتحادات الأهلية للاهتمام بقاعدة اللاعبين الهواة حول العالم وتقديم كافة أشكال المساعدة في التطوير.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه عمرو محب بالعمل مع الاتحادات الاهليه في قارة افريقيا ودول الشرق الاوسط للبدء في وضع برامج تطوير كرة القدم للهواة ومعرفة الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع لتقديمه.

وجاء اجتماع محب مع مسؤولي الجبلاية في ظل الرغبة الشديدة للاتحاد الدولي في الاهتمام بقطاع الهواة بصفته مستقبل الكرة في العالم والذي يأمل من خلاله الفيفا في مواصلة هؤلاء اللاعبين مواصلة مسيرتهم في كرة القدم لأطول فترة ممكنة.

من جانبه، أكد عمرو محب أن الاتحاد الدولي يولي أهمية قصوى لدعم اتحادات القارات المختلفة للاهتمام بقطاع كرة القدم للهواة.

وشدد عمرو محب أن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام يولي اهتمام كبير بتطبيق وتطوير كرة القدم للهواة مشدداً على أن هناك دعم سيكون مقدم في أشكال مختلفة من الفيفا لكل الدول التي ستشارك بقوة في المشروع الحالي.

ويضع الاتحاد الدولي كرة القدم للهواة في مقدمة الأولويات خلال الفترة الحالية للوقوف على كافة الأسباب التي تدفع بعض اللاعبين للابتعاد عن اللعبة نهائياً في عمر مبكر.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى استخلاص الأبحاث والدراسات التى تتسبب فى ترك عدد كبير من الناشئين والشباب نهائياً ومشاركة القليل فقط فى قطاع المحترفين.

ويعمل الاتحاد الدولي على تحديد عدد كبير من الدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على الأسباب التى تدفع عددا من اللاعبين فى البلدان الإفريقية لترك قطاع كبير من الممارسين حتى يتم الاستفادة من الطاقات المهدرة فى اللعبة.