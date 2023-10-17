انتهك البراءة.. الإعدام شنقًا 5 مرات لمسن كفر الشيخ

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حكما صارم ضد مسن بالمعاش لاتهامه بهتك عرض 5 صغار، عقب استدراجهم إلى مسكنه وتهديدهم بالسلاح الأبيض، بالإعدام شنقا 5 مرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبوزيد.

حملت القضية رقم 6977 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 2253 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ احالت أوراق مسن في منتصف العقد السادس من العمر، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه، وذلك عما أسند إليه بخطف صغار بغرض الاعتداء عليهم وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون عام 2023، خطف بالإكراه، والتحايل، 4 صغيرات، وصغير واحد فقط ، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الصغار الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"، وقام بإحراز السلاح الأبيض دون مسوغ قانوني لذلك.