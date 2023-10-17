سجل مواجهات إنجلترا وإيطاليا قبل موقعة اليوم بتصفيات يورو 2024

تشهد مباراة إنجلترا وإيطاليا ندية كبيرة حيث تحمل مباريات المنتخبين، متعة كروية خاصة، بين الجمهورين نظراً لما تحمله من نجوم كبار وأسماء عديدة بين صفوفهما.

تقام مباراة إنجلترا وإيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والتي تقام في ألمانيا.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا

تنطلق مباراة إنجلترا وإيطاليا اليوم الثلاثاء في تصفيات يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا

ستكون مباراة إنجلترا وإيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق صوتي عصام الشوالي.

تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا

تقابل المنتخبين من قبل خلال 31 مباراة، حقق المنتخب الإنجليزي الفوز في 9، وتلقى 13 خسارة أمام إيطاليا، والتعادل في 9، نجح المنتخب الإنجليزي في تسجيل 41 هدفاً، وتلقت شباكة 40 من نظيره الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد 13 نقطة، ويليه الإيطالي برصيد 10نقاط.

يدخل منتخب إنجلترا مواجهة إيطاليا الليلة رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث وحسم التأهل رسميًا ليورو 2024 في ألمانيا على حساب الآزوري.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بحصيلة 13 نقطة بعد تحقيق الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مباراة وحيدة بينما يتواجد المنتخب الإيطالي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في أخرى.

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