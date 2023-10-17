ميدان الابتكار والتنوع.. عبدالله السويعد يكشف عن أحـدث مُـوضـة 2023

بات مصطلح «فـاشـون» متداولاً بشكل كبير بين عـاشِقـين الـموضـة، فبعض الـرجال لديهم الشغف بُمتابعة أحدث خطوط الـموضة عن طريق المدونات المُنتشرة على وسائل الـتواصل الاجتماعي، أو تطبيقات صُنعت خصيصاً لذلك، ويتمنوا ممارسة تلك المهنة، لكن قد لا يعرفوا الطريق، وهناك أخر يتابعوا تلك المدونات ويتمنوا ارتداء ما يُعرض بها من أزياء، لكن لا يعرفوا ما يناسبهم، في ذات السياق قال عبدالله السويعد، إنه يجب أن تتوفر لدي الـعارض المُقومات الـبدنية التي تؤهلك للعمل كعـارض أزياء رِجالي وهي أن تمتلك سيقاناً طويلة وفـك عـريض منّحـوت بطريقة مثالية واكتشاف مواصفات تُمثل نقاط قوة لديك، حتى تتمكن من تحديد مجال العـرض الذي ستسعى للالتحاق به، هل هو عـرض مـلابس، أم أحـذية، أم نظارات، وغيرها من الملحقات.

مضيفاً يمكن ارتداء الـقُمصان الـصيفية ولكن خلال الـطقس الـحار يجب أن تكون خفيفة حتى تعطى الشُعور بالـراحة والاسترخاء، ويكون الـتصميم بسيطاً، فيمكن ارتداء تى شـيرت مخطـط ، ويمكن ارتداء أزرار بأكـمام طـويلة أو بأزرار بأكـمام قصيرة، مع اختيار قـماش الكـتان الخفـيف الوزن للأكـمام الـطويلة.

وأشار عبدالله السويعد إلى أنه يمكن ارتداء قُـمصان ذات ألـوان فـاتحه، ولكن يمكن اختـيار قُـمصان منّقـوشة للاستمتاع ببعض الأشكال المختلفة، لعدم الشعور بالملل، وتعتبر الأكـمام الـقصيرة الـمزخّرفة هي مـوضه في الوقت الحالي ولهذا يمكن الابداع فيها.