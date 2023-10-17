الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالأرقام.. إحصائية "مُرعبة" لمُنتخب اليابان في أخر 6 مباريات

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب اليابان الفوز على نظيره منتخب تونس في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب نوفمبر كوبي في إطار تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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تونس تخسر من اليابان بثنائية وديًا

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منتخب تونس يتأخر بهدف أمام اليابان في الشوط الأول

ثنائية اليابان جاءت بواقع هدف في كل شوط عن طريق الثنائي كيوغو فوروهاشي وجونيا ايتو في الدقائق 43 و 69 من عمر المباراة.

وجاءت الودية كتجربة لمنتخب نسور قرطاج قبل خوض غمار منافسات تصفيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق في منصف الشهر المقبل، حيث سيخوض مباراتين أمام منتخبي ساو توميه وبرينسيب ومالاوي.

أرقام منتخب اليابان في أخر 6 مباريات ..

وتكشف لغة الأرقام عن القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها منتخب الساموراي، حيث نجح في تحقيق الفوز في أخر 6 مواجهات خاضوها، بينما تمكنوا من تسجيل 24 هدفًا، بينما أطلق 96 تسديدة على مرمى الخصوم.

ويستعد منتخب اليابان لمواجهة يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر نوفمبر المقبل في إطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يتجه بعدها لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا التي ستنطلق مطلع العام المقبل.

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