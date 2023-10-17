أوقاف المنيا تعقد لقاء توعوياً لتأهيل ورفع كفاءة أئمة المساجد والدعاة

عقدت مديرية الأوقاف لقاء توعوياً لأئمة المساجد بعنوان "دور الأئمة و الواعظات في بناء الوعي الثقافي"، انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بضرورة تجديد الخطاب الديني ورفع كفاءة الأئمة والدعاة ، اتساقا مع الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، في رفع مستوى الأئمة علمياً وفكرياً وثقافياً.

وجاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا ، وفضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا ، وعدد من مسئولى الجهات التنفيذية والشعبية ، وبمشاركة 300 إمام علي مستوي مراكز المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة في النهوض بأبنائها الأئمة ، لافتاً ، إلي أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار الرصد الدائم لمستجدات الأحداث ، والتي تدور حول بلادنا وخاصة في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة ، وتحتاج إلي زيادة وعي وإدراك وتكاتف كافة أبناء الوطن، مشيرا ، إلى أهمية دور المساجد في رفع الوعي الثقافي بين أبناء الوطن وغرس قيم الولاء والإنتماء من خلال الخطاب الديني المستنير، إلى جانب أهمية مواكبة التطور المجتمعي ، من خلال التوعية والتواصل مع فئة المجتمع ، وخاصة الشباب وتوعيتهم.

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وخلال كلمته قدم فضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لحرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، مضيفا ، أن المديرية بصدد عقد لقاءات توعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر بمركزي ملوي وبنى مزار ، تستهدف 600 إمام بإدارات (دروة ـ ديرمواس ـ دلجا ـ بنى مزار ـ صندفا ـ مغاغة ـ برطباط ـ العدوة ـ الشيخ مسعود).