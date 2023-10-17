الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أوقاف المنيا تعقد لقاء توعوياً لتأهيل ورفع كفاءة أئمة المساجد والدعاة

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

 عقدت مديرية الأوقاف لقاء توعوياً لأئمة المساجد بعنوان "دور الأئمة و الواعظات في بناء الوعي الثقافي"، انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بضرورة تجديد الخطاب الديني ورفع كفاءة الأئمة والدعاة ، اتساقا مع الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، بإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، في رفع مستوى الأئمة علمياً وفكرياً وثقافياً.

 وجاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا ، وفضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا ، وعدد من مسئولى الجهات التنفيذية والشعبية ، وبمشاركة 300 إمام علي مستوي مراكز المحافظة.

 

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة في النهوض بأبنائها الأئمة ، لافتاً ، إلي أن مثل هذه اللقاءات تأتي في إطار الرصد الدائم لمستجدات الأحداث ، والتي تدور حول بلادنا وخاصة في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة ، وتحتاج إلي زيادة وعي وإدراك وتكاتف كافة أبناء الوطن، مشيرا ، إلى أهمية دور المساجد في رفع الوعي الثقافي بين أبناء الوطن وغرس قيم الولاء والإنتماء من خلال الخطاب الديني المستنير، إلى جانب أهمية مواكبة التطور المجتمعي ، من خلال التوعية والتواصل مع فئة المجتمع ، وخاصة الشباب وتوعيتهم.

 

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، وخلال كلمته قدم فضيلة الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لحرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، مضيفا ، أن المديرية بصدد عقد لقاءات توعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر بمركزي ملوي وبنى مزار ، تستهدف 600 إمام بإدارات (دروة ـ ديرمواس ـ دلجا ـ بنى مزار ـ صندفا ـ مغاغة ـ برطباط ـ العدوة ـ الشيخ مسعود).

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