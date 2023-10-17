إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني (شاهد)

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك رؤية وخارطة طريق لمعالجة تطورات الأوضاع التي تشهدها غزة والتوصل للحلول جذرية تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في حل الدولتين.

وأضاف “حليمة” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن قمة “القاهرة للسلام 2023” هي مبادرة مصرية جاءت في إطار اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس الأمن القومي.

إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي بحق الشعب الفلسطيني:

وشدد على أن هذه المبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يشمل القضية الفلسطينية بشكل كامل وجامع بحضور كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار، لأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي بشكل واضح.

مجلس الأمن القومي:

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن البيان الصادر عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس الأمن القومي تضمن بندًا حول إطلاق عملية سلام حقيقة عبر مؤتمر إقليمي دولي يتم تناول فيه هذه التطورات وإيجاد حل سريع للقضية الفلسطينية.