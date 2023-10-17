طريقة تحضير الأرز البسمتي بالمكسرات

يحتل الأرز مكانة خاصة بين الأطباق الرئيسية من الدجاج أو اللحم، فهو بمثابة الطبق الكامل المحبب لدى الكبار والصغار؛ لتنوع بين الوصفات التقليدية عند أفراد أسرتها.

ويحرص الأمهات على تحضيره بشكل جديد لذا تستعين بالأرز البسمتي الشهي مع المكسرات لتكملي سفرة الغداء، وتمتعي بالطعم اللذيذ للأرز.

المقادير

- أرز بسمتي : كوب (كوب كبير)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البصل : ربع كوب (مفروم)

- زبيب : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : كوب ونصف

- ملح : رشّة

- مكسرات : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الأرز، والزبيب، والمكسرات، ومرق الدجاج.

نكّهي بالملح وقلبي المكونات، واتركي القدر حتى يتشرب الأرز المرق، ثم خففي النار، واتركيه حتى ينضج تمامًا.

اسكبي الأرز بالمكسرات في طبق التقديم، وقدميه ساخنًا.