ناجي: أصريت على وجود الشناوي فى مونديال 2018 وهو الأفضل بأفريقيا

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والمشرف العام على حراس مرمي قطاع الناشئين بالأهلي، أن محمد الشناوي هو الأفضل فى مصر وإفريقيا الوقت الحالي، وكان يستحق الرهان عليه من وقت طويل.

وقال ناجي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الحمدلله أنا سعيد أنى كنت سبب فى وجود محمد الشناوي أساسي فى النادي الأهلي ومنتخب مصر وأصريت عليه وعلى تواجده فى كأس العالم 2018 حارس أساسي، وسعيد عندما يكون لديك لاعب أنت تعمل إمكانياته من وهو ناشئ وتراهن عليه، وينجح فى ذلك ويكون الأفضل.

وأضاف ناجي:" محمد الشناوي من 2018 وحتي 2023 هو الأفضل فى مصر وإفريقيا، ومازال أمامه كثير، والشناوي يقوم بدور كبير فى بطولات النادي الأهلي والنجاحات الأخيرة.

ويذكر أن محمد الشناوي يحرس مرمي منتخب مصر الأول منذ عام 2018 وحتي الأن، وشارك أمس أمام منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا 2024، وظهر بمستوي رائع.

التعادل يحسم مباراة مصر والجزائر

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والجزائر الودية التي جمعتهما أمس في الإمارات، حيث تقدم الفراعنة بهدف سجله اللاعب حمدي فتحي، ثم تعادل محاربو الصحراء بهدف عن طريق إسلام سليماني.