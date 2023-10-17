رئيس مدينة سفاجا يترأس لجنة للتأكد من صلاحية البرابخ والسدود

استعدادًا لموسم الأمطار..

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، لجنة من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور علي البرابخ والسيول بجميع أنحاء المدينة للتأكد من صلاحيتها استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

واضح رئيس المدينة إن اللجنة برئاسة مدير عام أداره الأزمات بالمحافظة وعضوية كلا من المقدم مساعد المستشار العسكري بالمحافظة والمهندس مدير قطاع هيئة الطرق بسفاجا ومدير إدارة الأزمات والعمليات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وقامت اللجنة بالمرور لمراجعه جاهزية أعمال الحماية بجميع الطرق المؤدية من والي المدينة من (برابخ- سدود وبحيرات- علامات تحذيرية- وغيرها).

وأضاف شعبان، أنه استعداد لموسم الأمطار وما يترتب عليه نزول السيول بمدينة سفاجا وحفاظا علي الأرواح والممتلكات وعدم تعطل حركة المرور على الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة، تم تشكيل لجنة ضمت كلا من سكرتير المدينة ومدير العلاقات العامة ومدير الأزمات ومدير الحملة الميكانيكية.

وأشار شعبان، إلي أن اللجنة تفقدت جميع التجهيزات من البرابخ والسدود والبحيرات المنشأة على طريق سفاجا_قنا وطريق سفاجا_سوهاج للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداد هذه المنشآت لمجابهة السيول والحد من تأثيرها على حركة المرور والمناطق السكنية وذلك تنفيذ لخطة الدولة وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.



ووجه رئيس المدينة، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار ومراجعة مدى استعداد غرفة الطوارئ مع التأكيد على عدم وجود عوائق في ممرات السيول ومتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات حالة الطقس.

وشدد على ضرورة التأكد من جاهزية ماكينات الشفط والكيبوتات وتخصيص أماكن ملاءمة لعملها بجوار بالوعات تصريف المياه ودعم المناطق التي تشهد تجمعات للمياه ببالوعات للصرف، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمراجعه مهمات الإغاثة الخاصة بإدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا للتأكد من توافر وسلامه وجاهزية مهمات الإغاثة في حال الاحتياج إليها