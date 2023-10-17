استمرار أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بجمصة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوي النظافة ورفع كفاءة الزراعات بالشاطئ وبالشوارع والميادين بمدينة جمصه وكافة قطاعات العمل بالمدينة..

وفي هذا الإطار أوضح احمد حمدي رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم متابعة أعمال وحده الملاريا ورش بالوعات الصرف الصحي من اجل مكافحة الأمراض وأيضاً مكافحة الذباب والباعوض؛وكذا متابعة أعمال رفع القمامه علي مدار اليوم حيث تم تقسيم العمل علي ثلاث ورديات للارتقاء بمستوي النظافه بالمدينه كما تم متابعة أعمال رفع كفاءه المسطحات الخضراء ومتابعة إزالة الحشائش والغاب من الحدائق الموجودة ب١٥ مايو وتنفيذ حملة نظافة مكبره بجميع مجاورات ١٥ مايو..

كما تابع مختار جهود رئاسة مركز بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة في اعمال رفع كفاءة النظافة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال كافة القطاعات..

وأكد المحافظ على متابعتة الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والاحياء وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين وجهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك نفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة توفير بيئة آمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.