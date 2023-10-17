مدرب البرازيل يتغنى بـ "نيمار"

دعّم فرناندو دينيز مدرب المنتخب البرازيلي ،نجم "سيليساو" والهلال السعودي نيمار، بعد تعرّضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، معتبراً أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية".

ورُمي المهاجم البرازيلي بكيس فشار من المشجعين في مدرجات ملعب "بانتانال" عقب التعادل مع الضيفة فنزويلا 1-1 الخميس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية.

وإذ دان دينيز تلك الحادثة "غير اللائقة"، اعتبر أنه لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار بسبب التعطش والرغبة اللذين يتمتع بهما.

وأضاف: كان حاسماً أمام فنزويلا وقدّم المساعدة، لقد قلت بالفعل إن نيمار هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية.

وتفوق نيمار "31 عاماً" الشهر الماضي على الأسطورة بيليه، ليصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 125 مباراة دولية.

وأردف دينيز: الشيء الوحيد الجدير بالذكر هو أرقام نيمار، فهو الأول تقريباً في كافة الجوانب المهمة بالنسبة للمهاجم. الأول في الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والمشاركة في الأهداف، والمراوغة، والأول في التسجيل بموقع الاختصاص. الأرقام تشرح سبب وجوده هنا.

وفاجأت فنزويلا مضيفتها البرازيل بهدف التعادل في الدقيقة 85 عبر البديل إدوارد بيلو، رداً على هدف التقدم من جابريال ماغاليش بعد ركلة ركنية نفذها نيمار (50)، علماً أن بطلة العالم خمس مرات تحلّ على الأوروجواي صباح الأربعاء "بتوقيت غرينتش" ضمن الجولة الرابعة.

ولم يسبق للبرازيل أن خسرت أمام فنزويلا في مباراة رسمية، في حين فشلت في الفوز عليها مرة واحدة فقط ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في عام 2009.

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