الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

دورة تدريبية لمسئولي خدمة المواطنين وحقوق الإنسان بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلنت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا ، عن تنفيذ دورة تدريبية لمسئولي خدمة المواطنين ، ومكاتب وحدة حقوق الإنسان على مستوى مراكز المحافظة،  تستمر على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

 

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالإهتمام بتنمية مهارات العاملين ، خاصة في مجال التواصل والاتصال مع المواطنين ، من أجل الإرتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة، من جانبها، قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إن التدريب يتناول عدداً من المحاور المتنوعة ، تضم (مهارة الاتصال والتواصل مع المواطنين ـ مهارة الإتصال والتواصل مع الأشخاص من  ذوى الإعاقة، مبادئ في لغة الإشارة).

 

حيث تستهدف الدورة 25 مشاركا من مسئولي مكاتب خدمة المواطنين ، ووحدة حقوق الإنسان بمراكز المحافظة ، لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الإتصال مع المواطنين ، مشيرة ، إلى أن الإدارة بصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى ، خلال يومي 1و2 نوفمبر القادم ، لضمان الوصول لأكبر عدد مستهدف من المتدربين.

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