دورة تدريبية لمسئولي خدمة المواطنين وحقوق الإنسان بالمنيا

أعلنت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا ، عن تنفيذ دورة تدريبية لمسئولي خدمة المواطنين ، ومكاتب وحدة حقوق الإنسان على مستوى مراكز المحافظة، تستمر على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري.

وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالإهتمام بتنمية مهارات العاملين ، خاصة في مجال التواصل والاتصال مع المواطنين ، من أجل الإرتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة، من جانبها، قالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إن التدريب يتناول عدداً من المحاور المتنوعة ، تضم (مهارة الاتصال والتواصل مع المواطنين ـ مهارة الإتصال والتواصل مع الأشخاص من ذوى الإعاقة، مبادئ في لغة الإشارة).

حيث تستهدف الدورة 25 مشاركا من مسئولي مكاتب خدمة المواطنين ، ووحدة حقوق الإنسان بمراكز المحافظة ، لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الإتصال مع المواطنين ، مشيرة ، إلى أن الإدارة بصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى ، خلال يومي 1و2 نوفمبر القادم ، لضمان الوصول لأكبر عدد مستهدف من المتدربين.