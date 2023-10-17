محمد رمضان يتباهى بشعار الماسونية ويتجاهل أزمة غزة

اعتاد الفنان محمد رمضان على إثارة حالة من الجدل حول آرائه وفكره وإطلالاته اللافتة المستوحاة من ذوق الغرب دائمًا وهذا ما أكدته خلال أحدث إطلالاته بالإنستجرام.

محمد رمضان يدعم الماسونية

ووسط النزيف الدائم لأهالي عزة، تجاهله نحو أزمة فلسطين واكتفائه بنشر بوست يوضح دعمه بتقديم بعض المساعدات لهم، نشر مجموعة من صوره لأحدث إطلالاته برفقة المغنية النيجيرية لدعايه لحفلته القادمة معها.

محمد رمضان يدعم الماسونية

وظهر محمد رمضان بأكثر من إطلالة لافته، أبرزها جاكيت بيج يحمل شعار الماسونية وكأنه يتباهى بما يدل عليه هذا الشعار، ليتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جمهوره والشعب العربي الجريح على ما يحدث في فلسطين وشعبها من قبل القوات الإسرائيلية.

محمد رمضان يدعم الماسونية

محمد رمضان بشعار الماسونية ويتجاهل نزيف الدم في غزة

ما بين الكاجوال المكون من تي شيرت ممزج من الأمام وعليه بنطال واسع باللون الأسود.

وجاءت إطلالته الثلاثة رياضية مكونة من جاكيت وبنطال مزج بين اللونين البرتقالي والأسود مع حذاء رياضي.

كبرياء محمد رمضان دفعه لظهور بالماسونية في ظل تقبع غزة تحت الحصار

محمد رمضان يدعم الماسونية

ونشر محمد رمضان أكثر من مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بـ "الإنستجرام" أثناء إحيائه العديد من الحفلات الغنائية ورقصه بشكل لافت أمام الجمهور.

ولم يتوقف محمد رمضان عن استفزاز الشعب العربي ولا يستطيع السيطرة على ذاته في التباهي بسيارته الفاخرة واكسسواراته الذهبية الثمينة، نظارته المرصعه بالألماس الحر، في ظل الظروف الحارجه التى يمر بها شعب فلسطيني وسط الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

محمد رمضان يدعم الماسونية

وانهالت التعليقات المعارضة لما يفعله محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بالانستجرام لنشره للفيديوهات حفلاته صور إطلالاته، رصدنا أبرزها: " يعني بارز شعار الماسونية بشكل واضح شو بدك نحكيلك انك ماسووني لا اله إلا الله الله يهديك اذا كل واحد انشهر بدو يتطغى هيك وينسى تعاليم دينه الاسلامي اجعله لا حدا انشهر إن شاء الله بترجع لربك افضلك الدنيا فانيه وتحيا فلسطين، انا شفت عالم كتير ما بتستحي بس متلك ماشفت ضربت الرقم القياسي بقله الضمير، انت بقيت ماسوني يا محمد .....يا اخي اتكسف ده انت اسمك محمد ربنا يهديك".

محمد رمضان يدعم الماسونية

يدل شعار الماسونية

في هذا الاستخدام، تمثل العين عين الله التي تعرف كل شيء، وهي بمثابة تذكير بأن أفكار وأفعال البشرية مراقبة دائمًا من قبل الله - الذي يشار إليه في الماسونية على أنه مهندس الكون الأعظم.

عين العناية الإلهية

(أو عين الله التي ترى كل شيء)

هي رمز يصور عينًا، غالبًا ما تكون محاطة بمثلث ومحاطة بشعاع من الضوء أو هالة، ويقصد بها تمثيل العناية الإلهية، إذ تراقب عين الله البشرية.

ويظهر مثال مشهور لعين العناية الإلهية على ظهر الختم العظيم للولايات المتحدة، والذي توجد صورته على العملة الأمريكية من فئة الواحد دولار.

محمد رمضان يدعم الماسونية

شعار الماسونية

يامي إبريشي ألايد

والمعروفة باسم يامي ألايد‏ من مواليد 13 مارس 1989 في أبيا، نيجيريا.

هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وناشطة نيجيرية. فازت في برنامج لعرض المواهب الغنائية في عام 2009، وحققت نجاحًا مع إصدارها المنفرد «جوني» في عام 2014.

منذ ذلك الحين، اكتسبت يامي شهرة في صناعة الموسيقى بعد إصدار ألبوميها كينغ أوف كوين وماما أفريكا، مما جعلها تنطلق في جولات عالمية متتالية.