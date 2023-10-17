هندرسون يتحدث عن منتخب إنجلترا رغم هجوم الجماهير

تحدث جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم عن حرصه على اللعب باسم منتخب بلاده.

وذلك بعد قيادته الفريق في المباراة الودية أمام أستراليا في ملعب ويمبلي اللندني الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، رغم خيبة أمله نتيجة إطلاق الجمهور الإنجليزي صيحات الاستهجان بوجهه عند استبداله.

وحمل هندرسون "33 عاما"، لاعب الاتفاق السعودي، شارة قيادة الفريق بعد إراحة هاري كين وشارك لمدة 62 دقيقة قبل استبداله.

وقال هندرسون في تصريحات تليفزيونية :ليس جيدا أن تطلق جماهيرك صيحات الاستهجان بوجهك، لكن الناس لهم آراؤهم الخاصة، لن يغير الأمر من شخصي ومما أفعله لهذا الفريق ولبلدي.

وأضاف: أقدم كل شيء في كل مرة، ولا أزال أود اللعب باسم إنجلترا طالما أستطيع وأن أقدم كل ما يمكنني تقديمه للفريق ولبلدي.

وجدد جوردان دعمه لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نيته التقدم لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034 بعد تنظيم قطر البطولة العام الماضي.

وأكمل : عندما ننظر إلى قطر وطريقة تنظيمها البطولة نجد أنها كانت بطولة جيدة، وأعتقد أن المشجعين استمتعوا بها وأظن أن البطولة في السعودية لن تكون مختلفة، لذا أرى أن هذه أوقات مهمة وأعتقد أنها ستكون بطولة خاصة إذا انتهى الأمر بفوزها بالتنظيم.

وأعرب فرناندو دينيز مدرب المنتخب البرازيلي عن دعمه لنجم "سيليساو" والهلال السعودي نيمار، بعض تعرّضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، معتبراً أنه "أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم العالمية".

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