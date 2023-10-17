حلقوا رأسه لتضليل السلطات.. قرار جديد ضد المتهمين بإنهاء حياة مواطن لسرقته

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين أجانب بينهم اثنان هاربان، لإدانتهم بإنهاء حياة مواطن ومحاولة التخلص من آخر لسرقتهما في منطقة وسط البلد، إلى اليوم الثاني من دور ديسمبر المقبل.

كما قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد إبرهيم قنصوه وعضوية المستشارين محروس حلمى واحمد شلبي وجوزيف بطرس، إيداع أحد المتهمين مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامه قواه العقلية.

واعترف المتهم الأول أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، قائلا: إنه حلق رأسه لتضليل السلطات في حالة مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، وقام بخلع الجاكيت الذي كان يرتديه لحظة قيامه بالتعدى على المجنى عليهما.

و أحالت العامة 8 متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بقصد سرقة المجنى عليهما.

وكشف أمر الإحالة الذى أعدته النيابة العامة، أن المتهمين بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضى، عقدوا العزم وبيتوا النية على التوجه إلى منطقة وسط البلد دائرة قسم شرطة الازبكية، لاكتظاظها بالمواطنين وسرقتهم كرها عنهم وازهاق روح من يعارضهم وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض عبارة عن سكين وأخفوا معالمهم الرئيسية بارتداء بعضهم غطاء على الوجة والرأس.

وأضاف أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين كرها عنهم خلال سيرهم بالطريق العام ليلا حال حملهم سلاح ابيض وقتلهم في حالة مقاومتهم.

وتبين من التحقيقات: أن المتهمين في اليوم التالى الموافق 29 ديسمبر تجول بمنطقة وسط البلد مرة ثانية بحثا عن فريسة يسلبوا متعلقاتها واثناء سيرهم بشارع الجمهورية، تلاحظ لهم عن بعد سير المجنى عليهما بمفردهما فتخيروا سرقتهما وتوجهوا لهما على شكل مجموعتين لعدم لفت الانتباه، وما أن ظفروا بهما حتى استوقفوهم وامروهم بالتخلي عن كافة متعلقاتهم وما أن عارضوهم حاصروهم وامسكوا بهما، وسدد المتهم الأول للشاهد الأول طعنتين بقصد إزهاق روحه كما سدد المتهم الأول أيضا للمجنى عليه الثانى طعنه قاتلة قاصد إزهاق روحه هو الاخر وتوفى متأثرا بجراحه.