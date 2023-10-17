رفع 1205 طن قمامة وأتربة من شوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 6 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 1125 طن مخلفات بلديه و30 طن مخلفات صلبه و 50 طن اتربه و مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل علي مدار 3 ايام.

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن ميت غمر السنبلاوين و بني عبيد نبروه بلقاس اجا لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي.

حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال قص وتقليم الأشجار بالحدائق الوسطي بشارع الجيش و حديقه عروس النيل و حديقه شجره الدر والجزر الجانبيه بشارع سعد زغلول و الحدائق المفتوحه بالمجزر و كنس الاتربه وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وقناه السويس والطريق الدائري واسفل كوبري سندوب و مساكن الميناء وطريق ترعه المنصوريه و تم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع المشايه والجمهورية و سندوب و المجزر و احمد ماهر و الاديب وكليه اداب و الجلاء والدراسات و قناه السويس و عبد السلام عارف والترعه..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول..