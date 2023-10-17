افتتاح برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات بكفر الشيخ

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 17/ 10/ 2023م، من ديوان عام المحافظة بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، والدكتور طاهر نصر مدرب تنمية بشرية، والدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة بأوقاف كفر الشيخ؛ لاستعراض مجهودات الدولة المصرية في كافة المجالات؛ للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء أعرب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتنمية المهارات الفكرية والتثقيفية لأبنائها على كافة الأصعدة، كما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن المضي قدما بخطوات متسارعة في مسيرة البناء والتنمية.

برنامج البناء الثقافي تربوي وثقافي ومهاري

وخلال الندوة أكد الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ أن برنامج البناء الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف مطلع الأسبوع الماضي برنامج تربوي وثقافي ومهاري وعلى الإمام أن يتسلَّح بأسلحة شتَّى لازمة له في الدفاع والهجوم، وأول هذه الأسلحة سلاح الإيمان، ثم الأخلاق فهي من لوازم الإيمان الحقِّ وثماره، وثالث هذه الأسلحة هو: العلم أو الثقافة، فهذه هي العدة الفكرية للداعية، بجوار العدة الروحية والأخلاقية، والدعوة عطاء وإنفاق، ومَن لم يكن عنده علم ولا ثقافة، كيف يُعطى غيره.

كما أكد الدكتور عبد القادر سليم مدير عام الدعوة أن وزارة الأوقاف لها دور ملموس في برامج التأهيل والتثقيف لأئمتها وواعظاتها، كما حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.