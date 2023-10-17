إحلال وتجديد ورفع كفاءة 13 مستشفى بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ، ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بالYلتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات .

وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60%، و مستشفى بنى مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه.

بالإضافة ، إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة ، بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 85 % ، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألف و963 نسمة ، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة 648 ألف و642 نسمة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية ، أنه جارى رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة ، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بنى مزار 90% ، حميات ديرمواس 95 %، حميات سمالوط 95% ، حميات ملوى %95، وحميات مغاغة 95%، حميات العدوة 95%، صدر بنى مزار 95%، صدر ملوى 95%، مشيرة ، إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى ، واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.