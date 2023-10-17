الندوة التعريفية ببرنامج المرأة في المحافظات المصرية بالدقهلية

إستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اللواء ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكوميه بالأكاديمية الوطنية للتدريب ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ، من داخل الديوان العام للمحافظة وشهدوا الندوة التعريفية ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية " من داخل قاعة المؤتمرات بالمحافظة، والذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور وكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية ، والقيادات النسائية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وجامعة المنصورة والمجلس القومي للمرأة والعديد من الجهات .

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس السيسي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً فمنذ اول يوم عمل علي تمكينها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة.

ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولاً الي رؤساء القطاعات والادارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل .

وأشار " مختار " الي أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وقال " المحافظ " تم تولى عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 % ، و عدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40 % ، و عدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 % ، و عدد 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40 % .

كما أكد " مختار " علي أنه لكي يكون للمرأه دور بارز في القيادة لابد وان يكون لديها معرفة بأساسيات القيادة الناجحة بالإضافة إلي العمل واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع علي كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة .

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة الدقهلية من خلال تنفيذ برنامج التدريب للمرأة بالدقهلية ، وثمن دور الأكاديمية علي دورها البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة إحترافية وتولى المناصب القيادية .

ومن جانبه قال اللواء " ايهاب حامد " أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل علي تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي للتأهيل للقيادة في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية لكي يصبح لدينا قيادات واعدة لإدارة مؤسسات الدولة بشكل احترافي في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد " مستشار المدير التنفيذي بالأكاديمية " علي أنه لدينا حرص شديد علي تقديم برامج تدريبية علي مستوي عالي من المهنية لتأهيل المرأة للقيادة بالمحافظات من خلال أربعة محاور عمل متكاملة وهي ( التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة - التمكين الاقتصادي - التمكين الاجتماعي - الحماية ) .

ومن جهته قال " رئيس جامعة المنصوره " لقد حرصت القيادة السياسية علي تولي المرأة العديد من المناصب القضائية وأجهزة النيابة المختلفة في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر ، فمنذ انشاء الدولة المصرية لم تتولي المرأة منصب قاضية تفصل في المنازعات وتصدر الأحكام ، وتتولي منصب وكيل للنائب العام وتحقق في الجرائم المختلفة هذا التمكين لم يكن متوقع أن يحدث ولكن فخامة الرئيس السيسي كسر هذه القاعده .

وأكد " خاطر " علي أن جامعة المنصورة حرصت علي تمكين المرأة في كافة المناصب القيادية والإدارية داخل الجامعة بنسب تتراوح من 25 الي 40 % ما بين نواب رئيس جامعة وعمداء كليات ونواب العمداء ورؤساء أقسام ومدير إدارات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وأشار " رئيس جامعة المنصورة " الي أن المرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها علي تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري ، مشيراً إلي ضرورة لفت الأنظار إلي أهمية المدرسة ودورها في تنشئة الأجيال والقدرة علي بناء المستقبل .

والجدير بالذكر أن فاعليات الندوة التعريفية ببرنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية " بدأت بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة أيات من القرآن الكريم ، والقاء كلمة لمحافظ الدقهلية ولمستشار المدير التنفيذي للأكاديمية ولرئيس جامعة المنصوره وعرض برزنتيشن عن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب وما تقدمه من دورات تدريبية مختلفة ، بالإضافة إلي دور الأكاديمية في تدريب وتأهيل المرأة ، وان الأكاديمية قامت بتدريب عدد 65 من القاضيات الجدد بالمحاكم المصرية و اول 11 عضوات نيابة عامة في تاريخ مصر

والجدير بالذكر أيضاً أن برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية " يهدف إلي تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن ، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال ، بالإضافة إلي الوقوف علي اهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030 ، وان البرنامج متاح للمرأة المصرية من كافة القطاعات ( حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال) .

وجدير بالذكر أيضا أن شروط الالتحاق هي أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية . ويشترط أن تكون المتقدمة مقيمة داخل مصر .على أن تكون المتقدمة حاصلة الي مؤهل جامعي .و أن يكون سن المتقدمة ما بين 22 الي 50 عام . وأن تجتياز المقابلة الشخصية وحزمة وحزمة من الاختبارات.