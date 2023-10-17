إلغاء حفل وائل جسار في مصر تضامنًا مع فلسطين

ينضم الفنان وائل جسار لسلسة الإلغاءات الفنية التي تحيط المدن العربية، نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية جراء الهجوم الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أسباب إلغاء حفل وائل جسار في القاهرة:

قررت الشركة المنظمة لحفل وائل جسار في مصر تضامنًا مع فلسطين، والذي كان من المقرر إقامته خلال أكتوبر الجاري، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

أحدث أغاني وائل جسار "لو تخاصمني":

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ وائل جسار من خلال “لو تخاصمني”، التي سجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها:

"حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش مين هيكلمني مين يتحملني في الدنيا اكيد غيرك انت مافيش مين يتعب دايما علشاني يعرف اسراري وحكايتي مين اللي معاه بقي مفتاحي وفاهمني وحاقظ دخلاتي طب مين في جناني يعقلني وف كل حالاتي هيقبلني ارجعلي بعادك ده قاتلني وقفللي حياتي حبيبي لو تخاصمني انا مين يقاسمني ايامي الجايه وجنبه هعيش حبيبي يالي واحشني انت معيشني كام يوم في غيابك صعبين موت طب مين يسمعني مين هيدلعني واضحك وانا جنبه بعلو الصوت".

أغنية وائل جسار "أنا مش مصدق":

بجانب أغنية “أنا مش مصدق”، التي اجتازت حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها:

“أنا مش مصدق إننا مش ويّا بعض ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعد وهينتهي وترجع تقولي وحشتني أنا كل يوم بعدي على نفس الأماكن وأفتكر لمسة إيديك وكلام عينيك وألاقي حبك جوة مني لسه ساكن وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك وأقول لقلبي اوعي تيأس أو تمِلّ حبيبي راجع هو مش خاين وباع وأطمنه الحب مش ممكن يقل أصل اللي بينا أقوى من كلمة وداع”.