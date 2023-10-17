أشرف صبحي: نسعي لتوفير رعاية طبية متكاملة لجميع الرياضيين في مصر

في أول اجتماعات اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف الى توفير رعاية طبية للرياضيين فى مختلف المنتخبات واللعبات الفردية والجماعية.

تناول اللقاء تقديم أطروحات حول كيفية توفير الرعاية الطبية للاعبين بمختلف انواعهم والتي تتضمن "قدامي الرياضيين، لاعبي المنتخبات القومية المختلفة، اللاعبين المسجلين في الاتحادات المختلفة".

فى بداية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التى يبذلها جميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم وحرصهم على الخروج بمنظومة تخدم الرياضيين في مصر، مشيرا إلى ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بجميع الرياضيين في كل الالعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين.

واضاف وزير الرياضة ان المشروع الذي تم مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للابطال والرياضيين المصريين، بالاضافة الى قدامي الرياضيين، وايضا التأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به.

واوضح وزير الرياضة، ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير ومساعدة الرياضيين في العديد من الامور الطبية، ولكنها تأتي بالجهود الذاتية للوزارة وبالتعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة التي لا تدخر جهدا عن تقديم كل المساعدة للوزارة والرياضيين، ولكن الأمر يتطلب وضع اطار قانوني ونظام علاجي شامل لجميع الرياضيين سيكون له عظيم الاثر في الرياضة والرياضيين بالاضافة الى توفير الخدمة لاكبر عدد ممن يحتاجون اليها وبصورة اسرع واسهل.

واختتم وزير الرياضة حديثه بانه تم الاتفاق مع جميع الجهات واعضاء اللجنة العليا لوضع تصور مبدئي لمشروع الرعاية الطبية، والذي سيتم العمل عليه من أجل البدء بصورة عاجلة في التنفيذ وخروجه الى النور.

حضر الاجتماع العديد من ممثلي الوزارات والهيئات منهم العميد طبيب أيمن مصطفي، رئيس الفرع العلاجي بوزارة الدفاع، عميد طبيب علي عمارة، قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية، عقيد طبيب وجدي وليم، قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية، مقدم أحمد فراج، قطاع الامن الوطني، الأستاذ الدكتور حسين ابو الغيط، عميد طب الازهر، الأستاذ الدكتور محمد زيدان، مدير المجالس الطبيه المتخصصة، الأستاذة الدكتورة غادة عبدالواحد، ممثل وزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.