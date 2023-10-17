تونس تخسر من اليابان بثنائية وديًا

خسر منتخب تونس من اليابان بهدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بينهما اليوم الثلاثاء ضمن الاجندة الدولية للفيفا لفترة التوقف الخاصة بشهر أكتوبر الحاري.

ثنائية اليابان جاءت بواقع هدف في كل شوط عن طريق الثنائي كيوغو فوروهاشي وجونيا ايتو.

وتأتي الودية كتجربة لنسور قرطاج قبل خوض غمار منافسات تصفيات كأس العالم 2026 التي ستنطلق في منصف الشهر المقبل، حيث سيخوض مباراتين أمام منتخبي ساو توميه وبرينسيب ومالاوي.

وكان منتخب تونس قد تلقى خسارة ثقيلة يوم الجمعة الماضي من كوريا الجنوبية برباعية نظيفة.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا منتخب تونس في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات مالي و جنوب إفريقيا و ناميبيا، وستنطلق البطولة في كوت ديفوار، 13 يناير 2024 المقبل، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير.