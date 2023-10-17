«ساندي سالم» ترأست وفد جمهورية أذربيجان لمحاكاة عام الإيسيسكو للشباب 2023

عادة يقتصر طالب كلية الطب على التفرغ لمجال الطب فقط، ولكن المخترعة «ساندي سالم»، ملكة جمال مصر للمراهقات ٢٠٢٠ التي تمتلك أكثر من ٣٠٠ شهادة و تكريم في مختلف المجالات و تتحدث ٦ لغات بطلاقة، حالة فريدة من نوعها و حققت نجاحات كثيرة منها أنها كانت رئيس لوفد جمهورية أذربيجان لمحاكاة عام إيسيسكو للشباب 2023 ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، و بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

حالة من الفخر سيطرت على المخترعة و طالبة كلية طب جامعة عين شمس عندما مثلت جمهورية أذربيجان بمحاكاة عام إيسيسكو للشباب 2023: «كان شعور كله فخر عندما مثلت بلدي الأم في مؤتمر «إيسيسكو»، بحسب ما روته في حديثها لـ«الوطن».

مواهب متعددة تمتلكها الطالبة ساندي بجانب دراستها للطب، إذ قامت باختراع جهاز سيمون للصم وضعاف السمع الذي حصل على الميدالية الذهبية والشهادة البلاتينية بمعرض العلوم والهندسة الدولي بالمملكة المتحدة عام،2019 و الميدالية الذهبية بمسابقة أيسف الدولية للعلوم و التكنولوجيا بالولايات المتحدة 2020، وأيضا حصلت علي الميدالية الذهبية بأولمببياد الإبداع العلمي الدولي بكوريا 2019، و أهم جائزة هي جائزة رئيس الصين للابتكار في عام 2020.

و هي أيضا صاحبة درجة الماجيستير في عزف آلة البيانو من الجامعة البريطانية لدى الملكة إليزابيث الثانية منذ عمر ١٥ سنة، و صاحبة مشروع مواطن سعيد، ومؤلفة "ديوان ساندي"، الذي يشمل قصائد و أعمالها الفنية المعبرة عنها و المواضيع الرئيسية هي: "المواطنة، و حب الرب، و الصداقة"

الإبتكار والاختراع والتفوق صفة زرعت في الطالبة «ساندي سالم» منذ طفولتها، إذ عندما كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات، كانت تتحدث ثلاث لغات، ومع مرور الوقت كانت والدتها حريصة على تعلمها لغة كل عام، وهم الإنجليزية والعربية والاذربيجانية، وبعدها بدأت في اللغة التركية والفرنسية في عمر أربع سنوات ،وعندما وصلت ست سنوات، كانت تتحدث ست لغات،انجليزي ،عربي،اذربيجاني،فرنسي،تركي،روسي، كما أنها تتدرب السباحة و الاسكواش و الفروسية.

تأمل ساندي في الفترة القادمة أن تساعد البشرية في التقدم،وهذا أكبر هدف بسببه التحقت بكلية الطب جامعة عين شمس، لاستكمال مسيرتها وراء هذا الحلم الكبير، كما أنها وجهت نصيحة للشباب وهى عدم إهدار الوقت و التعلم من أخطاء الآخرين ،ودائما أن يتذكروا أنهم ليسوا صغار لتحسين العالم".