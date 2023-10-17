أسطورة الإسكواش المصري: يوجد أكثر من 20 لاعباً لديهم عقود رعاية (شاهد)

قال أمير وجيه أسطورة الإسكواش المصري، إن الاهتمام بلعبة الإسكواش جعل شركات الرعاية تستثمر فيها وترعى اللاعبين، ففي الماضي لم تكن تذاع مباريات الاسكواش على شاشت التلفاز وهو ما تغير تماما في السنوات الأخيرة.

مصر تمتلك أكثر من 20 لاعبا

وأضاف “وجيه” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أحمد برادة كان اللاعب المصري الوحيد الذي لديه حقوق رعاية عندما كان أمير وجيه يمارس اللعبة كلاعب، مشددًا على أن هذا الوضع تغير كليًا إذ أصبحت مصر تمتلك أكثر من 20 لاعبا لديهم عقود رعاية.

بعض الشركات ترعى اللاعبين واللاعبات

وأشار أسطورة الإسكواش المصري، إلى أن البنوك ترعى الناشئين بقوة، وكذلك بعض الشركات التي ترعى اللاعبين واللاعبات، ولكن المستقبل في الناشئين ويجب التركيز عليهم.

