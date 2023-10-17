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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أسطورة الإسكواش المصري: يوجد أكثر من 20 لاعباً لديهم عقود رعاية (شاهد)

الإسكواش
الإسكواش

قال أمير وجيه أسطورة الإسكواش المصري، إن الاهتمام بلعبة الإسكواش جعل شركات الرعاية تستثمر فيها وترعى اللاعبين، ففي الماضي لم تكن تذاع مباريات الاسكواش على شاشت التلفاز وهو ما تغير تماما في السنوات الأخيرة.

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مصر تمتلك أكثر من 20 لاعبا

وأضاف “وجيه” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أحمد برادة كان اللاعب المصري الوحيد الذي لديه حقوق رعاية عندما كان أمير وجيه يمارس اللعبة كلاعب، مشددًا على أن هذا الوضع تغير كليًا إذ أصبحت مصر تمتلك أكثر من 20 لاعبا لديهم عقود رعاية.  

بعض الشركات ترعى اللاعبين واللاعبات

وأشار أسطورة الإسكواش المصري، إلى أن البنوك ترعى الناشئين بقوة، وكذلك بعض الشركات التي ترعى اللاعبين واللاعبات، ولكن المستقبل في الناشئين ويجب التركيز عليهم. 
 

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