بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، ليغلق مؤشر السوق العام على ارتفاع بـ 186.38 نقطة ليصل إلى 6522.53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2.81 %، جراء تداول 295.5 مليون سهم نفذت عبر 18336 صفقة نقدية بقيمة 80.8 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 85ر64 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 97ر5559 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر1 % من خلال تداول 2ر121 مليون سهم عبر 5523 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار .

كما صعد مؤشر السوق الأول 77ر235 نقطة ليغلق عند 02ر7488 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر3 في المئة من خلال تداول 5ر174 مليون سهم عبر 12813 صفقة بقيمة 68 مليون دينار.

البورصة المصرية تسجل مستوى تاريخي جديد وتربح 11.4مليار جنيه في مستهل التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية، مسجلة مستويات تاريخية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.452.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوي 21110نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.27%.