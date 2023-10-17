الاتحاد يفقد خدمات حسن كادش أمام التعاون

يفقد نادي الاتحاد السعودي خدمات مدافعه الدولي حسن كادش عن المواجهة المقبلة أمام التعاون، المقررة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستكمل حسن كادش برنامجه العلاجي حيث سيخضع لفحوصات طبية نهاية الأسبوع الحالي لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان حسن كادش قد غادر معسكر منتخب السعودية بعد إصابته في العضلة الضامة خلال تواجده مع الأخضر في معسكر البرتغال.

ترتيب الدوري

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 19 نقطة جمعهم من 6 انتصارات وتعادل وخسارتين، ويفصله عن الصدارة 3 نقاط التي يحتلها التعاون.

وكان الاتحاد قد خسر من غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي بهدف نظيف.