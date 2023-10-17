بحوث الصحراء ومنظمة الفاو يتفقان على التعاون في التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية

بحث مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية.

رأس سدر بجنوب سيناء

جاءت الزيارة استكمالًا لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية وأنشطة الإنتاج الحيواني، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في تنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.

أشاد الوفد بالإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، وأعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع المركز في الفترة المقبلة، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.