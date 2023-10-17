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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحوث الصحراء ومنظمة الفاو يتفقان على التعاون في التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

بحث مركز بحوث الصحراء ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" سبل التعاون المشترك، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية.

 رأس سدر بجنوب سيناء

جاءت الزيارة استكمالًا لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية وأنشطة الإنتاج الحيواني، كما تم مناقشة إمكانية التعاون في تنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع تحسين سبل العيش المستدام لأهالى جنوب سيناء.

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إنفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات الأسبوع الماضي

أشاد الوفد بالإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، وأعرب عن سعادته باستمرار التعاون مع المركز في الفترة المقبلة، مما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.

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