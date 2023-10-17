ضبط متهمين بحيازة حشيش بمليوني جنيه في أسيوط والإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (منفلوط بأسيوط – القنطرة شرق بالإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالى:-

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام- كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام- بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض).



فيما تم ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما).

متهم بالاتجار في مخدر الحشيش



وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000) جنيه تقريبا تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل ما نشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (إحدى السيدات) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب ضال" باستخدام "عصا" وقتله ومحاولة التعدى عليها عقب قيامها بتصويره بمنطقة الهرم بالجيزة .

وبالفحص تبين أن الشاكية تقوم بجمع الكلاب الضالة بالمنطقة محل إقامتها وتقديم الطعام لهم أمام العقار سكنها مما آثار حفيظة الأهالى "من بينهم المشكو فى حقه" لقيام تلك الكلاب بمهاجمة ذويهم مما دعاهم للتعدى بعصا على أحدهم وقتله .. كما تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من الشاكية ضد المشكو فى حقه لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب وذلك إثر توجيهها اللوم له لقيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضالة.

التحقيق مع 4 متهمين بالإتجار بالمواد المخدرة

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 متهمين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة.



وكانت قد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى.

وكشفت التحريات أنه تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم .. ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أعمال الغسل التى قاموا بها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا.

ويأت ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

