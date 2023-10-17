هبة عبدالغني تسخر حساباتها على السوشيال ميديا لدعم فلسطين

أعلنت الفنانة هبة عبدالغني، دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، ما دفعها لتأجيل الإعلان عن مشاريعها الفنية القادمة.

وشاركت هبة عبدالغني، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو من أحد مواقع التصوير تكشف فيه سر عدم إعلانها عن عن جديدها، نظرا لما يمر به أهالينا في فلسطين، هذا إلي جانب دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال نشرها جميع الحسابات التي يتم من خلالها التبرع لأهلينا في غزة من خلال الهلال الأحمر المصري او مؤسسة حياه كريمه .

آخر أعمال هبة عبدالغني

يشار إلي أن آخر أعمال الفنية هبة عبد الغني، مسلسل"جروب الماميز"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.