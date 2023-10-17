إحلال وتجديد أرصفة الشوارع بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر

كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، سكرتير المدينة بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة للعام المالى 2023/2024، مضيفا بأنه جارِ إعمال إحلال وتجديد الأرصفة بشارع الميناء وإزالة الاشغالات والأشجار التى تعوق التطوير بدءا من بوابة الشركة العامة وحتى منطقة خو رحمى.

وأكد نديم، أنه جارِ إنشاء أماكن انتظار سيارات أمام المدارس للحد من تكدس السيارات بالشارع الرئيسى وتسهيل السيولة المرورية بشارع الميناء.

وفى ذات السياق جارِ استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بالأرصفة بمنطقة التلفزيون

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، إدارة مشروعك وإدارة محو الأمية والمجالس وإدارة العلاقات العامة لتنفيذ حملة طرق الأبواب بمنطقة حى الروضة “بديل العشوائيات” والمرور على سكان المنطقة للتعريف ببرنامج مشروعك وكيفية الحصول على قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكيفية الحصول على القروض وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتم القيام بحصر المواطنين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة تمهيدا لبدء فتح فصول محو الأمية لأهالى المنطقة والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بنشر برنامج مشروعك وكيفية الحصول على قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.