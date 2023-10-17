10 منح مالية لطلاب جنوب الوادي لإقامة مشروعات صغيرة

اجتمعت لجنة فرز دراسات جدوى المشروعات المقدمة من الطلاب أصحاب المشروعات ضمن مبادرة الطالب المنتج بجامعة جنوب الوادي؛ لاختيار أفضل 10 دراسات جدوى مقدمة من طلاب جامعة جنوب الوادي لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدعمها بمنحة مالية لتمويل المشروع بقيمة مالية تتراوح من 5 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر، والأفكار ودراسات الجدوى لقابليتها للتطبيق.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الطالب المنتج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تستهدف دعم الطلاب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، سعيًا لتمكينهم اقتصاديًا وتعظيم دورهم المجتمعي، وذلك تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

أعضاء اللجنة

وتضم اللجنة بالجامعة فى عضويتها، من الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء تاج الدين رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة والدكتور أحمد حلمي مشرفا علي قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات والدكتور علي عمر أحمد بقسم المحاسبة بكلية التجارة ونورا عارف منسق وحدة التضامن الاجتماعي وآلاء عادل مسئول الحماية والتمكين الاقتصادي بوحدة التضامن.