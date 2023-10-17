الملتقى الدولي الأول لغرفة 19 .. كوكبة أدبية متميزة تمثل ١٢ دولة عربية وأجنبية

في مكتبة القاهرة الكبرى السبت

الملتقى الدولي الأول لغرفة 19 .. تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث المصري، يقام الملتقى الدولي الأول لغرفة 19 تحت عنوان: "سلطة اللغة والأداء ما بين الشعبي والفصيح.. شعر الحب والغزل نموذجا"، على مدار يومي السبت والأحد 21 و22 أكتوبر الجاري

سيشهد الملتقى تكريم كل من الروائي الكبير والباحث الجزائري الدكتور واسيني الأعرج، والناقد الأدبي المصري الكبير الدكتور مدحت الجيار، حيث تبدأ فعاليات الملقى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت ٢٠ أكتوبر الحالي بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

فعاليات اليوم الأول تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ويشهد اليوم الثاني جلسة ختامية تتضمن تكريم المشاركين من الساعة ٩ صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

ويجمع الملتقى كوكبة أدبية متميزة تضم أكثر من ٣٥ مشاركاً يمثلون ١٢ دولة عربية وأجنبية.

وتتضمن فعاليات الملتقى عددًا من المحاور، عن الشعر المحكي والشعر الفصيح، وتتنوع الأوراق البحثية بين نقدية وتحليلية في مختلف الجوانب الأدبية من خلال مفهوم التراث والموروث الشعري والأدب الذاتي.

ويتميز هذا الملتقى بأن عمل اللجنة العلمية سيكون تقييميًّا وإرشاديًّا في أثناء فعاليات الملتقى، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للمشاركين لتقديم إبداعهم، وكذلك إتاحة الفرصة للجميع لتبادل الخبرات فيما بينهم والتعرف إلى قامات إنسانية كبيرة وإبداعية من مختلف أرجاء الوطن العربي، إضافة إلى تمكين حلقة حوار التواصل بين الأجيال من أكثر من دولة، وعرض أكثر من منهج أدبي يمكن الإفادة منها باعتبارها حلقة من حلقات الحوار الإنساني.