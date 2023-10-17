إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة إطسا، والمهندس محمَّد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا وقوات الأمن المعاونة.

أكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم الثلاثاء من إزالة عدد 12 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، عبارة عن شدة خشبية وحفر أساسات حديثة وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 1875مترًا، بزمام قرى الونايسة وأبوخشم ومنشأة فيصل وعزبة ياسين، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للإبلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم:

تمكنت الوحدة المحلية بقرية أبوجندير من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، أعمدة خرسانية وشدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 550 مترًا، بزمام القرية، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

أشار رئيس مركز ومدينة إطسا إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة كافة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.