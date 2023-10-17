طريقة تحضير كبدة دجاج كيتو للرجيم

تمزج كبدة الدجاج بين المذاق الطيب والفوائد العائدة بشكل كبيرة لصحة الجسم، وهذا ما يدفع الأمهات إلى تحضيرها بأكثر من طريقة لتقديمها لأفراد أسرتها بشكل جديد ومختلف.

وتفيد كبدة الدجاج الحالة الصحية لمرضى السمنة، فهي عامل مهم في انقاص الوزن ويمكن تناولها بشكل دائم طوال فتره الرجيم.

إذا كنتِ ترغبين في عمل وجبة غذائية متكاملة تساعدك على الرجيم، فنقدم لك الكبدة من الأطعمة الغنية بالدهون لهذا السبب فإنها من الأطعمة المسموح تناولها عند اتباع نظام كيتو دايت، جربي تحضيرها بهذه الطريقة وتمتعي بوجبتك الشهية.

المقادير

- كبدة الدجاج : ربع كيلو (مغسولة)

- الثوم : 3 فصوص (مقطع)

- عصير الليمون : نصف حبة (صغير الحجم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة، توضع الكبدة وتطهى لحوالي من 5 إلى 7 دقائق حتى يختفي لونها الوردي.

يضاف الثوم إلى الكبدة في نهاية الطهي مع عصير الليمون، ثم يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل حسب الرغبة.

تقدم مع السلطة الخضراء.