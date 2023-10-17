عاجل
الداخلية تضبط عنصرًا إجراميًا بتهمة سرقة أبراج الكهرباء بالجيزة
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير كبدة دجاج كيتو للرجيم

كبدة دجاج كيتو للرجيم
كبدة دجاج كيتو للرجيم

تمزج كبدة الدجاج بين المذاق الطيب والفوائد العائدة بشكل كبيرة لصحة الجسم، وهذا ما يدفع الأمهات إلى تحضيرها بأكثر من طريقة لتقديمها لأفراد أسرتها بشكل جديد ومختلف.

وتفيد كبدة الدجاج الحالة الصحية لمرضى السمنة، فهي عامل مهم في انقاص الوزن ويمكن تناولها بشكل دائم طوال فتره الرجيم.

إذا كنتِ ترغبين في عمل وجبة غذائية متكاملة تساعدك على الرجيم، فنقدم لك الكبدة من الأطعمة الغنية بالدهون لهذا السبب فإنها من الأطعمة المسموح تناولها عند اتباع نظام كيتو دايت، جربي تحضيرها بهذه الطريقة وتمتعي بوجبتك الشهية.

المقادير

- كبدة الدجاج : ربع كيلو (مغسولة)

- الثوم : 3 فصوص (مقطع)

- عصير الليمون : نصف حبة (صغير الحجم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في مقلاة على نار متوسطة، توضع الكبدة وتطهى لحوالي من 5 إلى 7 دقائق حتى يختفي لونها الوردي.

يضاف الثوم إلى الكبدة في نهاية الطهي مع عصير الليمون، ثم يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل حسب الرغبة.

تقدم مع السلطة الخضراء.

مواد متعلقة

طريقة تحضير برجر الدجاج بالخلطة

طريقة تحضير شاورما الدجاج في المنزل

طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالبصل
الجريدة الورقية